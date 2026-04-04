Rapto y muerte de joven en Puerto Plata es investigado por la Policía Nacional

La Policía Nacional aseguró que profundiza las investigaciones para identificar y capturar a los responsables ( DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), informó que mantiene una investigación en torno al rapto y muerte de un joven, en un hecho ocurrido entre las provincias de Puerto Plata y La Vega.

La víctima fue identificada como Anser Stephan Almonte, alias "El Brujo", de 24 años, quien había sido reportado como raptado la madrugada del pasado 3 de abril en el sector La Viara, en Puerto Plata.

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De acuerdo con versiones, el joven se encontraba acompañado de otras personas cuando fue interceptado por varios individuos armados, aún no identificados. Los atacantes lo obligaron a subir a un vehículo bajo amenaza de arma de fuego y realizaron un disparo antes de abandonar el lugar con rumbo desconocido.

Acciones de la Policía Nacional

Las autoridades indicaron que, tras labores de coordinación entre direcciones regionales de investigación, fue localizado el cuerpo sin vida del joven en el sector Cabirmota, en La Vega, con múltiples heridas de bala.

Miembros de la Policía Científica se presentaron en la escena, donde recolectaron evidencias, además de ocupar dispositivos electrónicos pertenecientes a la víctima, los cuales forman parte del proceso investigativo.

La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para identificar y apresar a los responsables de este hecho, al tiempo que reiteró su compromiso de esclarecer el caso y llevar a los implicados ante la justicia.