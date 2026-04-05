Una mujer de 30 años es ultimada por su pareja en San Cristóbal

El verdugo de Esmirna Yanet Lorenzo Mieses, de 30 años, huyó de la escena del crimen tras herirla de manera mortal con un arma blanca. ( SHUTTERSTOCK )

Una mujer de 30 años de edad falleció de por heridas de arma blanca en el sector La Torre, del municipio de Villa Altagracia, en San Cristóbal, y de cuyo crimen se señala a su pareja sentimental, quien es perseguido por las autoridades.

La víctima fue identificada como Esmirna Yanet Lorenzo Mieses, mientras que el presunto agresor es Alberto García García (a) "Moreno".

García García habría emprendido la huida luego de cometer el crimen. Equipos especializados de investigación y búsqueda de la Policía trabajan para dar con su paradero.

Una comunicación de prensa de la Policía precisa que el caso se encuentra bajo investigación, mientras se continúan agotando todos los recursos necesarios para la pronta captura de García.

Se suma a la lista trágica

Lorenzo Mieses se suma a la lista de más de veinte mujeres que han perdido la vida víctima de la violencia machista en República Dominicana en lo que va de este 2026.

Dos de las últimas féminas fallecidas por sus parejas o ex son también Randielis Michel Rudecindo, de 20 años, en Guaricano, Santo Domingo Norte, y Aleny Pineda, de 42 años, quien murió calcinada en su apartamento en Maquiteria, Santo Domingo Este.