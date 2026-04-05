Policía ultima a "Mandrake", buscado por la muerte del mayor policial Silo Popoters

Una patrulla de la Policía Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional ultimó este domingo a tiros a Yeison Nivar Pérez, alias "Mandrake", señalado como uno de los principales implicados en la muerte del mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco, durante un hecho ocurrido en el sector Villa Juana la madrugada de este domingo.

La institución informó del hecho a través de una nota de prensa.

De acuerdo con el informe preliminar, Nivar Pérez, de 24 años, cayó abatido tras supuestamente enfrentar a agentes policiales en el Ensanche Luperón, "donde era activamente buscado" por su presunta participación en el homicidio del oficial superior, ocurrido en el sector Villa Juana durante un intento de asalto, al cual se resistió.

Las autoridades indicaron que "Mandrake" era identificado como cabecilla de una banda de asaltantes, cuyos integrantes habrían participado en el ataque que terminó con la vida del mayor Popoters Polanco.

Un apresado y cuatro prófugos

La Policía dijo que durante la intervención, al hoy occiso se le ocupó una pistola calibre .380 que portaba de manera ilegal, la cual, según el reporte, fue utilizada para enfrentar a los agentes actuantes.

En el mismo operativo fue detenido Dalgwin David Valdez Marte, otro presunto integrante del grupo, mientras que varios implicados han sido identificados y permanecen prófugos.

La Policía Nacional aseguró que mantiene operativos activos para ubicar y capturar a los demás involucrados. Reiteró en nota de prensa su compromiso de esclarecer el caso y someter a la justicia a todos los responsables.

Detalles del hecho

De acuerdo con el informe preliminar, "Mandrake" era señalado como el cabecilla de la referida estructura delictiva, cuyos integrantes habrían participado en el ataque al oficial superior, junto a los prófugos José Miguel Guillermo de Jesús (a) "José", Aneury Amaury Espino Tejeda (a) "el Montro", Yeimy Felipe García Heredia y otro solo identificado como Yoel Hernández Jiménez (a) "Yoel el Malo".

El reporte indica que miembros policiales fueron alertados vía la central de radio sobre el ingreso de una persona herida de bala al hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/whatsapp-image-2026-04-05-at-62506-pm-751197f5.jpeg Yeison Nivar Pérez, alias Mandrake. (FUENTE EXTERNA)