Un hombre murió y varios resultaron heridos en un accidente en la Autovía del Este

Vehículos circulan en la Autovía del Este. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un hombre falleció y otras tres personas resultaron heridas la madrugada de este domingo tras un accidente de tránsito ocurrido en la Autovía del Este, próximo al sector Los Conucos, municipio San Pedro de Macorís.

La víctima mortal fue identificada como Yoharison Margarito Vilorio Silvestre, de 34 años, quien murió en el lugar del hecho, según consta en el acta de levantamiento de cadáver, realizada por la médico legista Clara Colón.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo alrededor de las 4:50 de la madrugada, cuando el vehículo en el que se desplazaba la víctima, un Toyota Rush color blanco, colisionó con un Lexus, tambiénblanco.

Heridos en el accidente

En el accidente también resultaron lesionados Randy Lizardo, de 26 años, quien fue trasladado al Hospital Dr. Antonio Musa, y Wilmar Javier Lizardo, de 33 años, llevado a la Clínica Dr. Franklin Peña, ambos con golpes y heridas.

Asimismo, el conductor del otro vehículo involucrado, identificado como Teury Hernández Quezada, de 34 años, recibió atenciones médicas en el Centro Médico UCE, donde fue curado y posteriormente despachado. Su acompañante no ha sido identificado.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió la colisión.

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