Al menos cinco personas resultaron heridas durante accidente de tránsito en San Pedro de Macorís

El accidente se produjo en la carretera Mella en la provincia de San de Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos cinco personas resultaron heridas la noche del domingo, tras supuestamente ser atropelladas por un vehículo en la carretera Mella, próximo a la comunidad de Honduras, provincia de San Pedro de Macorís.

Los afectados fueron identificados como Lenny García, de 18 años; Esthefanny Richardson, de 21, Alejandro Ortiz, de 26, Miguel Marte, de 23, y Francisco Rincón Castillo, de 25 años, quienes fueron trasladados a un centro de salud de la localidad para recibir asistencia médica.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles de cómo ocurrió el accidente, por lo que mantienen las investigaciones de lugar para que el hecho sea esclarecido.

Al lugar acudieron miembros de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), Policía Nacional, agentes de tránsito, entre otras autoridades.