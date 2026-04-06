Policía activa a cuerpos especiales a la caza de los acusados de matar a mayor de la Policía

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira en una rueda de prensa. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La Policía Nacional mantiene activos operativos de búsqueda en distintos puntos del país para dar con varios implicados en el asesinato de un mayor de la institución, a quienes identifican como armados y sin intención de entregarse tras el hecho ocurrido el pasado domingo en Vila Juana, Distrito Nacional.

"Los reportes que tenemos es que andan fuertemente armados y que no están en disposición de entregarse, por lo cual nuestros agentes incluyendo fuerzas especiales están detrás de ellos", indicó este lunes el vocero policial, Diego Pesqueira en una rueda de prensa.

Las autoridades señalaron que los individuos José Miguel Guillermo de Jesús (a) "José", Aneury Amaury Espino Tejeda "El Montro", Yeimy Felipe García Heredia y Yoel Hernández Jimenez alias "Yoel El Malo" continúan prófugos, mientras unidades operativas, incluyendo equipos especializados, han intensificado su localización en el Gran Santo Domingo y otras zonas bajo investigación.

Pesqueira exhortó a los vinculados a deponer su actitud y ponerse a disposición de la justicia por la vía que consideren pertinente ante la muerte del mayor Silo Miguel Popoters Polanco víctima de un atraco liderado por Mandrake y su grupo.

Banda

En el marco de estas acciones, la Policía informó que durante una intervención previa resultó muerto el joven Yeison Nivar Pérez, de 24 años, apodado "Mandrake", señalado como presunto cabecilla de la banda de atracadores denominada "El Circuito del Bloque".

En la escena fueron ocupadas evidencias, incluyendo un arma de fuego, y se levantaron registros que forman parte del proceso investigativo.

De acuerdo con la institución, el grupo operaba de manera itinerante en distintos sectores del Distrito Nacional, donde acumulaba denuncias por asaltos y robos. No obstante, afirmó que será el curso de la investigación el que permitirá establecer responsabilidades individuales y la posible estructura delictiva.

Sobre "Mandrake", las autoridades indicaron que tenía antecedentes por hechos delictivos al igual que los que están señalados como prófugos, aunque precisaron que los detalles serán ofrecidos conforme avancen las indagatorias.

La Policía reiteró que las labores de búsqueda se mantienen a nivel nacional y que cualquier información sobre el paradero de los prófugos será manejada con cautela, con el objetivo de no comprometer el curso de las operaciones.