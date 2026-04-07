Semana Santa deja 19 homicidios y 1,193 robos en el país

Casquillos y un arma de fuego permanecen en la vía pública. ( FUENTE EXTERNA )

En República Dominicana se registraron 19 homicidios durante la Semana Santa 2026, según las cifras oficiales presentadas este martes por la Policía Nacional.

El resultado contrasta con los 39 casos reportados en igual período de 2025, lo que refleja, según la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, una disminución en los niveles de violencia durante el asueto con 20 muertes menos.

De los homicidios contabilizados este año, siete estuvieron asociados a hechos delictivos, cuatro a conflictos sociales o riñas, cinco bajo acciones legales, en los alegados intercambios de disparos, mientras tres permanecen bajo investigación.

"Hay una tendencia hacia la baja en materia de homicidios en la República Dominicana y aquí está evidenciada", afirmó la funcionaria tras la reunión de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Incidencia diaria

En cuanto al comportamiento diario, el Domingo de Ramos y el Lunes Santo iniciaron con dos casos cada uno, mostrando un arranque estable. Para el Martes Santo se produjo una reducción a un solo hecho, mientras que el Miércoles Santo volvió a registrar dos.

El Jueves Santo marcó un ligero incremento, con tres homicidios, seguido de una nueva baja el Viernes Santo, con dos casos.

El punto más alto del período se concentró el Sábado Santo, con cuatro muertes violentas, en tanto que el Domingo de Resurrección cerró con tres.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la planificación operativa basada en análisis de datos, lo que permitió reforzar la vigilancia en puntos estratégicos del territorio nacional.

Este balance representa una reducción de un 41% frente a los últimos tres años anteriores.

Robos

Durante el asueto se reportaron 1,193 robos.

El comportamiento de este delito mostró una tendencia descendente a medida que avanzaba la semana.

El Domingo de Ramos inició con unos 180 casos, aumentando el Lunes Santo hasta aproximadamente 259 denuncias, uno de los niveles más elevados del período.

A partir de entonces, los registros comenzaron a disminuir.

El Martes Santo se situó en torno a 212 casos, mientras que el Miércoles Santo se mantuvo en cifras similares.

El Jueves Santo bajó a unos 109 robos, seguido del Viernes Santo, con cerca de 84 denuncias, uno de los niveles más bajos.

El Sábado Santo presentó una leve variación, con alrededor de 82 casos, y el Domingo de Resurrección cerró con 64, confirmando la tendencia a la baja en comparación con el inicio de la semana.