La Policía apresa al último implicado en el homicidio del mayor Silo Popoters

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades profundizan las investigaciones en torno al crimen. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes que apresó a Yoel Hernández Jiménez, alias "Joel", identificado como el último implicado en el homicidio del mayor Silo Miguel Popoters Polanco, ocurrido casi a las 11:57 de la noche del sábado en el sector Villa Juana, Distrito Nacional.

El cuerpo del orden explicó -vía una nota de prensa- que con este arresto se completa la desarticulación del grupo de seis hombres que ejecutó el ataque armado contra el oficial, quien murió tras recibir múltiples disparos en la avenida San Martín.

El informe indica que los agresores se desplazaban en tres motocicletas y abrieron fuego sin previo aviso mientras la víctima se encontraba en la vía pública.

Los otros guardan prisión

Por este caso ya guardan prisión Dalgwig David Valdez Marte (Darwin), Yeimy Felipe García Heredia (Yohan), José Miguel Guillermo de Jesús (el Guardia) y Aneury Amaury Espino Tejeda (el Montro).

En tanto, Yeison Nivar Pérez (Mandrake), señalado como cabecilla de la banda "El Circuito del Bloque", cayó abatido al presuntamente enfrentar a miembros de la Policía el domingo cinco de abril.

Yoel Hernández Jiménez, de 23 años, era activamente buscado mediante orden judicial de arresto No. 2026-AJ0026361, y fue capturado este 7 de abril por miembros del Departamento Operativo II de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim). La Policía no indicó dónde ocurrió el apresamiento.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades profundizan las investigaciones en torno al crimen.