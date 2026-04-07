Apresan a dos acusados de participar en rapto y asesinato de un joven en La Vega

Leudi Rafael Almonte Nuñez y Arisleyda Valdez Moreno fueron detenidos por efectivos de la Policía. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes que apresó a dos personas vinculadas al rapto y posterior asesinato del joven Anser Stephen Almonte, alias "el Brujo", de 24 años, cuyo cadáver fue hallado en la sección Cabirmota, provincia La Vega, el pasado viernes 3 de abril.

Se trata de Arisleyda Valdez Moreno alias "la Loca" y Leudi Rafael Almonte Núñez, alias "el Vegano", quienes, según el cuerpo del orden, habrían participado directamente en la logística del hecho, incluyendo la renta y entrega del vehículo utilizado para cometer el crimen, así como la localización y seguimiento de la víctima.

Ambos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso.

Las investigaciones establecen que los detenidos admitieron haber facilitado el vehículo a un individuo identificado como Ángel Raúl Morrobel Salazar "Raulito", señalado como uno de los principales implicados en el caso, quien se encuentra prófugo junto al apodado "el Chino" y otros en proceso de identificación.

Todos están siendo activamente buscado por la Policía, que les exhorta entregarse por la vía que consideren pertinente.

La víctima, Anser Stephen Almonte, falleció a causa de heridas por proyectil de arma de fuego, según diagnóstico del médico legista.

Acción policial

La policía informó que, durante el proceso investigativo, dos personas fueron detenidas para fines de investigación, quienes se encontraban junto a la víctima al momento del rapto.

Además, fue ocupado el vehículo utilizado en el crimen, así como varios dispositivos electrónicos y documentos que están siendo analizados como parte de las indagaciones.