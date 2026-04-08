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Multitud lincha a hombre tras ser capturado presuntamente robando en un residencial de La Altagracia

La víctima fue identificada como Camice Mezius, de 31 años de edad y nacionalidad haitiana

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    Multitud lincha a hombre tras ser capturado presuntamente robando en un residencial de La Altagracia
    El cuerpo del fallecido fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos legales correspondientes. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre de nacionalidad haitiana falleció luego de ser agredido por una multitud en el interior de un residencial en la provincia La Altagracia, presuntamente fue golpeado mientras cometía un robo.

    La víctima fue identificada como Camice Mezius,  de 31 años de edad. El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde de ayer martes, cuando las autoridades fueron notificadas sobre la presencia de una persona sin vida en un solar baldío dentro de un complejo habitacional.

    Al lugar se presentaron miembros de la División de Investigaciones, en compañía de la Policía Científica, quienes encontraron el cuerpo, el cual yacía en posición de decúbito supino dorsal (boca arriba) sobre el pavimento.

    El diagnóstico preliminar establece que el fallecimiento se produjo a causa de trauma contuso en la región facial y hemorragia interna, según certificó la médica legista actuante.

    Acciones de las autoridades y procedimiento legal

    De acuerdo con versiones preliminares, el hoy occiso habría sido sorprendido por residentes mientras sustraía materiales de construcción, entre ellos puertas, alambres eléctricos y ventanas de aluminio, lo que provocó que varias personas lo agredieran físicamente, ocasionándole las heridas que posteriormente le causaron la muerte.

    El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos legales correspondientes.

    • Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.
    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.