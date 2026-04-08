Robo a joyería en Santiago sale a la luz tras apresamiento de presunto implicado

Un agente policial traslada a un hombre detenido. ( FUENTE EXTERNA )

Un robo a una joyería en el ensanche Libertad, en la provincia Santiago, salió a la luz pública este miércoles, luego de que la Policía Nacional informara sobre el apresamiento de un hombre presuntamente vinculado al hecho, el cual no había sido dado a conocer previamente ni por las autoridades ni por las víctimas.

El detenido fue identificado como Johnson Amaurys Nina Feliz, alias "El Maestro" y/o "Monchi El Maco".

Según el informe preliminar, el robo fue perpetrado el pasado 4 de abril de 2026, cuando desconocidos penetraron al establecimiento en horas de la madrugada, tras abrir un boquete en una de las paredes laterales del local.

Ya dentro, los delincuentes violentaron la caja fuerte y sustrajeron aproximadamente US$12,000, RD$100,000 y unos 700 gramos de oro de 14 quilates, valorados en cerca de US$90,000. También cargaron con un equipo DVR que contenía las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Hasta este miércoles, cuando se informó sobre el arresto, no se había divulgado públicamente ningún detalle sobre el robo, lo que mantuvo el caso fuera del conocimiento ciudadano.

Ocupan prendas y efectivo

La captura del sospechoso se produjo durante un allanamiento en el sector Camboya, donde las autoridades ocuparon diversas prendas presumiblemente de oro, entre ellas cadenas, anillos, aretes y medallas, con un peso aproximado de 292 gramos, así como RD$214,600 en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría admitido su participación en el robo y señaló a otro implicado que permanece prófugo.

Durante el operativo también fue detenida otra persona para fines de investigación.

El detenido y las evidencias ocupadas fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para ubicar a los demás involucrados.