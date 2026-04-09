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Robo de cerdos
Robo de cerdos

Hombre resulta herido de bala en persecución policial tras robo de 60 cerdos en Santiago

El lesionado fue identificado por las autoridades como Michel Rafael Cepín, alias "Bola"

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Hombre resulta herido de bala en persecución policial tras robo de 60 cerdos en Santiago
Los cerdos fueron recuperados por la Policía. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre resultó herido de bala durante una persecución policial registrada este jueves, luego del robo de 60 cerdos en una granja del municipio de Tamboril, provincia Santiago.

El lesionado fue identificado por las autoridades como Michel Rafael Cepín, alias "Bola", de 33 años, quien presenta una herida de bala en el muslo izquierdo con salida, ocasionada por agentes policiales en medio de una persecución tras el presunto robo.

Actualmente, el hombre permanece custodiado mientras recibe atenciones médicas en un centro de salud

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En el mismo hecho fue detenido José Luis Martínez Pichardo, de 32 años, quien acompañaba a Cepín al momento de la intervención.

  • De acuerdo con el informe preliminar, el robo fue detectado alrededor de las 2:34 de la madrugada, cuando el encargado de la granja alertó a las autoridades sobre la sustracción de los animales.

Operativo

Tras recibir la denuncia, unidades policiales iniciaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar el vehículo en el que eran transportados los cerdos, en la carretera Don Pedro.

Según el reporte, los ocupantes intentaron escapar al notar la presencia de los agentes, lo que derivó en la persecución y posterior intervención.

Durante el operativo fue recuperada la totalidad de los 60 cerdos sustraídos, además de ser ocupado el vehículo utilizado para cometer el hecho.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.