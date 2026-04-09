Wilkin Alcántara Taveras no solo perdió a su hija de un año y ocho meses. También carga con el peso de no poderle decir a su esposa, que se encuentra hospitalizada, que la pequeña perdió la vida.

"Todo esto es escondido de ella, porque ella sufre de la presión y no lo puedo decir, ella la está sedando allí, para que duerma", expresó el señor, refiriéndose al velatorio y sepelio de su pequeña.

La madrugada del miércoles, en el sector La Lechuga, en el municipio Los Alcarrizos, mientras la lluvia y los truenos sacudían varias provincias del país, la familia de Wilkin se refugiaba en su pequeña vivienda de zinc. Habían cenado juntos, intentaban descansar, pero la intranquilidad no lo dejaba dormir. Su hija, Nashla María, le temía a los truenos.

"Nosotros estábamos en la casa, mi familia completa, cenamos, estábamos viendo los truenos, el agua... mi niña le tiene miedo a los truenos. Ella abrazándome, yo le decía: estate quieta mamá, que yo te cuido", expresó.

El cansancio lo venció, y Wilkin se quedó dormido. A las 6:00 de la mañana, mientras dormía junto a su esposa, Ana Cristina, y la niña, un panorama desolador lo despertó: en cuestión de segundos, una pared ubicada en la parte trasera de la vivienda se desplomó y cayó sobre su cama.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-14339-pm-1-8b1f5c36.jpeg Los restos de Nashla María son velados en la iglesia pentecostal "Jesucristo es el Rey", donde familiares y vecinos acompañan a la familia. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-14339-pm-56e98620.jpeg Así quedó la vivienda de la familia tras el derrumbe de la pared. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) ‹ >

En medio de la tragedia, Wilkin reaccionó como pudo. Intentaba sacar fuerzas para ayudar su esposa, que se encontraba atrapada entre los escombros. Ella perdió un embarazo producto del impacto.

"Cuando le voceo a la niña no responde, no gritó. Algo me dijo que salvara a mi esposa porque ya la niña no estaba con vida y todos los escombros que pude, como padre me fajé a tratar de sacar a mi esposa, no pude, era mucho, y llegó la comunidad a ayudarme", explicó.

Fueron los vecinos que acudieron a socorrerlo. Con palas, con macetas, con lo que tuvieran a mano. Entre todos lograron sacar a Ana Cristina y tiempo después a la pequeña Nashla, pero ya no tenía signos de vida.

"Que ella me perdone que sabe que lo di todo para que ella esté conmigo, pero no pude. Yo sé que ella sabe que yo lo intenté. Le doy gracias a Dios por todo", dijo con la voz quebrada.

El peso del dolor

En medio del dolor, el padre se aferra a la fe, al apoyo de quienes lo rodean y al amor de sus otros hijos, sin dejar de pensar un solo instante en su niña.

Para Wilkin, lo más difícil que ha enfrentado en su vida no ha sido solo la tragedia, sino tener que ocultársela a su esposa.

Producto de los golpes recibidos tras la caída de la pared, Ana se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral. A la pérdida de su hija se suma otro golpe devastador: Ana estaba embarazada, y según relata su esposo, se enteraron en ese momento de que también había perdido el bebé.

"Verla a los ojos, y decirle: Tu hija está ahí, diciéndole que la están atendiendo los médicos bien, sabiendo yo que no es así, faltándole y faltándome a mí mismo", afirmó.

Un amor imposible de olvidar

El hombre define a su pequeña en una sola palabra: "Un amor".

"No hay forma de cómo olvidar a esa muchacha. Yo podía estar bebiéndome un romito, y ella me agarraba la mano y me decía: ´vamos a bailar, papi´, dándome besos", relató.

De todos los recuerdos que le vienen a la mente, hay uno que no deja de repetirse en su mente. Cuenta que cada vez que sus hermanos la molestaban, Nashla corría hacia él para que la cargara. Afirma que pasaba el día entero buscándolo, llenándolo de besos y repitiéndole cuánto lo amaba.

En la comunidad, el ambiente es de duelo. Los restos de la menor son velados en la iglesia pentecostal "Jesucristo es el Rey", entre oraciones y lágrimas.

En cuestión de minutos, la familia perdió casi todo en su hogar. Sus hijos tuvieron que pasar la noche en casa de un familiar producto de la situación.

"Si fuera lo material, no pasa nada... eso se consigue", dijo.