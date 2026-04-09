La Policía arresta a dos "chisperos" durante allanamiento en San Isidro

Durante el operativo, se incautaron 24 celulares de distintas marcas y modelos, dos pizarras, tres laptops, una máquina para impresión de tarjetas, un videojuego, entre otras cosas. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este jueves sobre apresamiento de Alexander Tavárez Rodríguez, de 34 años, y María Paula Lorenzo Castillo, de 24, durante un operativo realizado en el sector San Isidro, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

La institución -en una nota de prensa- explicó que los detenidos pertenecen presuntamente a una estructura criminal de "chisperos" dedicada a delitos de alta tecnología y a la falsificación de documentos.

El allanamiento se llevó a cabo en un apartamento ubicado en la calle Bahoruco, donde afirma que operaba la red delictiva.

La operación fue ejecutada mediante la orden judicial RAJ-2026-05194, bajo la supervisión de un representante del Ministerio Público.

Según las investigaciones, la estructura desmantelada se dedicaba a la estafa electrónica y a la falsificación de documentos oficiales de los Estados Unidos, lo que evidencia un esquema organizado con alcance nacional e internacional.

Evidencias ocupadas

Durante el operativo, se incautaron 24 celulares de distintas marcas y modelos, dos pizarras, tres laptops, una máquina para impresión de tarjetas, un videojuego, 45 licencias de conducir del estado de Florida y 40 tarjetas en blanco para la elaboración de licencias.

También ocuparon dos CPU, tres antenas marca Starlink, tres cargadores de computadoras, un enfriador de laptop, un porta celulares de madera, cuatro cajas de ron de distintas marcas, así como 197,000 pesos y 576 dólares en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La entidad del orden indicó que profundiza las investigaciones para identificar a otros posibles implicados y determinar la existencia de conexiones con redes criminales adicionales.