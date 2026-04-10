Policía apresa hombre acusado de secuestro en San Pedro de Macorís

Carlos Julio García Martínez estaba prófugo desde que se cometió el hecho el 01 de septiembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre que era buscado activamente por la justicia fue capturado por agentes de la Policía Nacional, vinculado a un caso de secuestro ocurrido en la provincia San Pedro de Macorís.

La institución, a través de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y su Departamento Operativo II Antisecuestros y Extorsiones, identificó al detenido como Carlos Julio García Martínez, alias "El Motorista", de 42 años de edad.

Detalles de la captura

Según el informe oficial, García Martínez estaba prófugo por su presunta implicación en el secuestro del ciudadano Anthony Ormar Pichirilo, alias "Popo", hecho registrado el 1 de septiembre de 2025 en el sector Punta Pescadora.

La detención se produjo la mañana del 9 de abril de 2026, tras labores de inteligencia y coordinación con la Subdirección Regional Sureste de Investigación (Dicrim). Los agentes lograron ubicar al imputado en las proximidades del bulevar de Juan Dolio, donde fue arrestado mientras caminaba por la zona de playa.

Las autoridades indicaron que el apresado fue localizado luego de múltiples recorridos, seguimientos y otras diligencias de investigación.

El arresto se ejecutó mediante la orden No. 2025-R0950697, procediendo los agentes a informarle sus derechos conforme a lo establecido por la ley.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones en torno al caso.