Matan a tiros a un hombre en Puerto Plata

Una ambulancia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se presenta en la escena del crimen para el levantamiento del cuerpo de Daniel González, alias "Kiko", ultimado a tiros en la provincia Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre murió tras ser impactado por múltiples disparos en un hecho ocurrido la noche de ayer, jueves, en el sector Altos de Chavón, en el municipio San Felipe, provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Daniel González, conocido como "Kiko", quien falleció a causa de las heridas.

De acuerdo con los informes preliminares, el ataque fue perpetrado por una persona hasta el momento no identificada.

En la escena se presentaron agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, quienes iniciaron de inmediato las indagatorias correspondientes para esclarecer el caso.

Registros delictivos

Se informó que González tenía varios registros por la comisión de hechos delictivos, entre ellos atraco a mano armada y asuntos relacionados con drogas.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos de lugar.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para dar con el responsable del homicidio.