Hallan feto en un solar baldío de Higüey

Pies de bebé ( ARCHIVOS / DIARIO LIBRE )

Un feto de aproximadamente 16 semanas fue encontrado en un solar baldío del sector Villa Cerro, próximo a la calle Rodríguez Aristy, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

El hallazgo se produjo alrededor de las 3:30 de la tarde del lunes 13 de abril, cuando residentes del sector alertaron a las autoridades tras el descubrimiento realizado por varios niños que se encontraban jugando en el lugar.

Los menores notaron la presencia de sangre y del feto, lo que provocó que salieran corriendo del área dando la voz de alerta a los vecinos, quienes posteriormente notificaron a las autoridades.

Acciones de la autoridad y proceso forense

Miembros de la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional en La Altagracia, adscritos a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona, se presentaron en la escena, donde confirmaron el hallazgo.

El levantamiento fue realizado por la médico legista Coral Pache Rijo, quien certificó que la causa de muerte está pendiente de determinar mediante autopsia.

Asimismo, técnicos de la Policía Científica procedieron a procesar la escena, realizando el levantamiento de evidencias y fijación fotográfica del lugar.

El feto será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, donde se le practicará la autopsia correspondiente para establecer las causas del hecho.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió este suceso.