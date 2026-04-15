Matan a tiros a una joven de 20 años en Neiba; Policía apresa en"flagrante delito" a su pareja

Arma de fuego de fabricación artesanal conocida como "chagón", con la que se habría cometido el crimen. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional reportó este miércoles la muerte a tiros de la joven Marianny Michelle, de 20 años, presuntamente a manos de su pareja sentimental, a quien afirma que lo apresó en "flagrante delito".

El hecho ocurrió en horas de la mañana de hoy en el sector Los Cocos, municipio de Neiba, provincia Bahoruco.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima falleció a causa de heridas provocadas por perdigones, ocasionadas con un arma de fuego de fabricación artesanal conocida como "chagón".

Detiene a la pareja

Por este crimen fue apresado en "flagrante delito" Yenfri Sena Ferreras, de 24 años, señalado como el principal responsable.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.