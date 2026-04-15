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Policía mata a un joven buscado por homicidio y robo de cables de energía renovable en La Romana

De acuerdo a la uniformada, Yodany François alias "Tato" mató a Yohangel Antonio Ortiz Rijo en marzo y en abril sustrajo alambres de una compañía de energía renovable

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    Policía mata a un joven buscado por homicidio y robo de cables de energía renovable en La Romana
    La Policía Nacional dijo que el hoy occiso enfrentó a agentes de una patrulla. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    Un hombre que era buscado por presunto homicidio y robo, cayó abatido  por efectivos de la Policía Nacional tras alegadamente enfrentar una patrulla de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim), en La Romana.

    Según el informe oficial, el prófugo, identificado como Yodany François alias "Tato", falleció mientras recibía atención médica.

    Era buscado mediante orden de arresto por la muerte de un ciudadano en el municipio de Guaymate.

    La Policía dijo que Yodany François, alias "Tato", enfrentó a los agentes con una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 mm.

    Buscado por dar muerte a uno en marzo

    Según las autoridades, "Tato" era buscado por la muerte de Yohangel Antonio Ortiz Rijo, de 20 años, ocurrida el 14 de marzo de este 2026 en la calle principal del sector Los Cocos, municipio Guaymate.

    Además, se le atribuye, junto a otro individuo en proceso de identificación, el robo de 1,684 metros de cable solar de 6 milímetros, sustraídos el 1 de abril, lo que afectó 13 meses de trabajo de la compañía CEEI Energía Renovable SRL del Caribe.

    El arma de fuego recuperada será enviada a la Policía Científica para ser cotejada con otros casos pendientes.

    El cadáver fue remitido al Instituto Regional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Pedro de Macorís para los fines correspondientes.

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