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Un adolescente muere mientras practicaba béisbol en Constanza

Autoridades atribuyen el deceso a un infarto fulminante

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Un adolescente muere mientras practicaba béisbol en Constanza
Yordany Javier Durán Reyes, conocido como "Yordan", el adolescente que perdió la vida durante práctica deportiva. (FUENTE EXTERNA)

Un adolescente de 16 años falleció ayer, miércoles 15 de abril, mientras practicaba béisbol en un estadio del municipio Constanza, provincia La Vega.

La víctima fue identificada como Yordany Javier Durán Reyes, conocido como "Yordan".

De acuerdo con informaciones preliminares, el menor de edad se encontraba en plena práctica deportiva cuando comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho, tras lo cual colapsó en el terreno de juego.

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Diagnóstico preliminar

Según el diagnóstico preliminar, el adolescente habría fallecido a causa de un infarto fulminante

  • El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar. 

El joven fallecido, residente en el sector Colonia Kennedy, era estudiante de cuarto de secundaria.

El suceso ha generado pesar entre residentes de Constanza, quienes lamentan la repentina muerte del joven deportista.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.