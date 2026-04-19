Policía investiga actuación de agentes en caso del chofer que murió tras ser atacado por motoristas
La institución evalúa posible responsabilidad disciplinaria
Un agente realizó disparos disuasivos para evitar linchamiento
La Policía Nacional informó este domingo que amplía las investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades disciplinarias en la actuación de sus agentes durante la persecución que culminó con la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, quien fue agredido por un grupo de motoconchistas.
De acuerdo con las indagatorias preliminares y el análisis de videos difundidos en redes sociales, el incidente se originó cuando el conductor fue perseguido por varias vías de la ciudad por un grupo de motoristas, quienes posteriormente lo interceptaron y atacaron.
Las imágenes muestran que, en medio de la persecución, el chofer se detuvo brevemente cerca de un destacamento policial con la aparente intención de solicitar ayuda, pero continuó la marcha segundos después.
Posteriormente, Abreu Quezada ingresó al área de parqueo del Palacio de Justicia a bordo del camión recolector de basura, donde fue alcanzado por los agresores, quienes le ocasionaron heridas de arma blanca.
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Acciones
Según el informe oficial, en ese escenario un agente policial adscrito al área judicial realizó dos disparos disuasivos, acción que evitó un linchamiento, aunque la víctima ya se encontraba herida.
La institución indicó que la actuación policial, desde el inicio de la persecución hasta la intervención final, está siendo evaluada conforme a los protocolos operativos y disciplinarios vigentes.
- Los organismos de control interno investigan si hubo omisión, negligencia o alguna conducta que comprometa la responsabilidad de los agentes actuantes.
Detenidos
Por el hecho, ocho motoconchistas han sido apresados y puestos a disposición del Ministerio Público, señalados como presuntos responsables de la agresión. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso instruyó a los fiscales para que presenten cargos por asesinato.
El caso quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales, los cuales forman parte del proceso investigativo.
El hoy occiso será enterrado este domingo en el cementerio municipal de Constanza.