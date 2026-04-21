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Bebé muerta en Los Girasoles
Bebé muerta en Los Girasoles

Policía entrevista a varias personas, incluidos los padres, por bebé hallada muerta Los Girasoles

El cuerpo de la pequeña fue encontrado dentro de una mochila en la cañada

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    Policía entrevista a varias personas, incluidos los padres, por bebé hallada muerta Los Girasoles
    El hecho ha causado gran consternación en Los Girasoles. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional comenzó la tarde de este martes las investigaciones para establecer las causas de la muerte de una bebé de un año y cuatro meses que fue hallada en una cañada en el sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

    Una fuente de entero crédito dijo a Diario Libre que miembros de la uniformada entrevistan a varias personas cuyo cuerpo, al momento del hallazgo, estaba dentro de una mochila negra con rosado.

    Los padres de la occisa están entre las personas investigadas.

    RELACIONADAS

    El hecho ocurrió en el sector Los Girasoles primero, en la calle Cuatro.

    Desapareció en la mañana

    De acuerdo a informaciones extraoficiales, la infante había desaparecido de la vivienda en horas de la mañana y los comunitarios comenzaron su búsqueda hasta que su cuerpo fue hallado en la cañada alrededor de las 4:00 de la tarde.

    Al lugar se presentaron unidades de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de lugar.

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