En el sector Los Girasoles I, en el Distrito Nacional, predominan el dolor, la consternación y múltiples interrogantes tras el hallazgo de la bebé Ruth Angélica Mota Martínez, de un año, quien fue encontrada sin vida dentro de una mochila en una cañada.

Para los residentes de la barriada, la angustia comenzó desde la mañana del martes, cuando el padre de la menor recorría las casas, tocando puertas y preguntando por la niña, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero.

Mientras avanzaban las horas, y en medio de la preocupación, un grupo de niños del sector, al notar la situación, acudieron al colmado Diego de la calle 4 para intentar revisar las cámaras de seguridad en busca de alguna señal que ayudara a ubicar a la pequeña.

"Vinieron unos niños a buscar la cámara... estaban preocupados diciendo que no hallaban a la niña y me pidieron que revisara a ver si había algo", relató Diego Sánchez el comerciante, quien indicó que los menores eran amigos de la hermana de la pequeña. Sobre el padre, lo describió como una persona tranquila.

La infante vivía con su padre y sus dos hermanos, de 11 y 14 años, en una casa ubicada a pocos metros de la cañada donde posteriormente fue encontrada. Sus padres, según comunitarios, llevan varios meses separados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-122629-pm-58700182.jpeg Vivienda donde residía la menor junto a su padre y sus hermanos, en Los Girasoles I. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-122636-pm-1-58510b5a.jpeg Ángela Almonte, abuela paterna de la menor, exige respuestas tras la muerte de su nieta. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-122613-pm-1-1214acbe.jpeg Cañada donde fue encontrada sin vida la niña Ruth Angélica Mota Martínez, en el sector Los Girasoles I. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-122626-pm-6f77f36b.jpeg Miembros del Dicrim se presentaron en el sector para continuar con las investigaciones del caso. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) ‹ >

Una residente del sector, que prefirió no revelar su identidad, explicó que desde tempranas horas del martes el padre tocó su puerta para decirle que la niña no aparecía, aunque en un primer momento pensaba que podía estar en casa de una vecina.

Las últimas horas antes del hecho

El día anterior al hallazgo del cadáver, la menor había estado en la casa de Anny Reyes, amiga de su madre y residente en el sector, donde compartió con sus hermanos en un ambiente habitual. Reyes recordó que la niña pasaba gran parte del tiempo en su vivienda, jugando y compartiendo con su hija.

"Esa niña no salía de mi casa", recordó Reyes.

Esa misma noche, la madre de Ruth se comunicó con ellos mediante una videollamada, como parte del contacto frecuente que mantenía para saber de sus hijos. Según relató Reyes, la madre había expresado su intención de buscarlos en los próximos días.

"Ella siempre se preocupaba por sus hijos, siempre llamaba. Se comunicaba a través de mí para saber de ellos. En la última llamada les dijo que el viernes los mandaría a buscar, y lo último que les escribió fue que los amaba mucho y que cuidaran a Lili, que era la pequeña. Al otro día pasó la tragedia", expresó.

Reyes supo de la desaparición cuando acudieron a preguntarle si la niña estaba en su casa. Horas más tarde, recibió la noticia de que había sido encontrada sin vida en la cañada, lo que generó un fuerte impacto en ella.

"Eso es desesperante para uno", dijo con la voz quebrada.

En medio del dolor, pidió que se haga justicia y que los responsables respondan por el hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-122610-pm-d2c81fe3.jpeg Anny Reyes, vecina, recordó las últimas horas en que la menor compartió en su vivienda. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Una comunidad marcada

María Rodríguez, otra residente del sector, se enteró del hecho mientras trabajaba, a través de un grupo de WhatsApp comunitario. Más tarde, su hermana le confirmó la información. Al regresar al sector, describió un ambiente de tensión y tristeza, donde la noticia había afectado profundamente a los vecinos.

Por su parte, el comunitario Marcial Montilla expresó que el hecho ha causado una gran conmoción entre los residentes, quienes aseguran no haber vivido antes una situación similar en la zona. Además, llamó a los padres a mantenerse vigilantes con sus hijos, especialmente en sectores vulnerables.

A las 10:00 de la mañana de este miércoles, miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) acudieron al lugar como parte de las investigaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-122631-pm-4ff9c59f.jpeg Marcial Montilla, comunitario, expresó la consternación del sector y llamó a mayor vigilancia. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

El dolor de una abuela

Aún convaleciente de una operación, Ángela Almonte recibió una llamada que la obligó a salir de su reposo y trasladarse desde San Francisco de Macorís hacia el Distrito Nacional. Del otro lado de la línea le informaban que su nieta, Ruth Angélica Mota Martínez, de un año, había sido encontrada sin vida dentro de una mochila en una cañada.

"Esto es muy fuerte para mí, estoy consternada, me duele mucho. Yo estaba sufriendo por los casos pasados y nunca pensé que me podría pasar a mí", expresó Almonte, visiblemente afectada.

Entre lágrimas, insiste en una pregunta que no logra apartar de su mente: "Yo quisiera saber quién me la mató. A mí me duele mucho, y también que me estén acusando de que yo los dejé solos. ¿Cómo va a ser, si yo tengo mis hijos? Yo no los voy a dejar solos", expresó.

Sobre su hijo, padre de la menor, describió como "linda" la relación que mantenía con los niños.

En medio del dolor, Ángela Almonte y otros familiares permanecían en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), a la espera de que el cuerpo de la menor sea entregado para darle cristiana sepultura.

A las 10:00 de la mañana de este miércoles, miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) acudieron al lugar como parte de las investigaciones.Por el hecho, más de 10 personas están siendo entrevistados, entre estos los padres de la menor.