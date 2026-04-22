Reunión familiar terminó en tragedia en Villa Mella tras presunta acción policial

La joven Albanely García Peña, de 28 años, herida de bala durante una intervención policial en Villa Mella. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que inició como una reunión familiar por un cumpleaños en el sector Casa Vieja, en Villa Mella, se transformó en una tragedia que hoy mantiene a Albanely García Peña, de 28 años, en estado crítico tras recibir un impacto de bala en la cabeza, presuntamente durante una intervención de agentes de la Policía Nacional, en un hecho que sus allegados califican como un acto de brutalidad.

Según el testimonio de su esposo, Maicol Antonio, todo ocurrió cerca de las once de la noche del lunes, mientras compartían en un ambiente familiar cuando los agentes irrumpieron sin previo aviso, presuntamente por el volumen de una música, que —dice— no era elevado.

"Ellos llegaron como que estaban en su casa. A un primo mío que estaba ahí lo entraron a un callejón y le entraron a galletas. Le dije que si querían la bocina, que se la llevaran. Cuando intentamos intervenir, nos echaron gas pimienta a mí y a mis hermanas; a una le dieron golpes en una costilla", relató.

Explicó que intentaron mediar para evitar que la situación escalara. "Nosotros lo que le dijimos fue que se llevaran la bocina, pero que no agredieran a nadie". Sin embargo, afirmó que el conflicto se agravó cuando los agentes se retiraban del lugar. "Empezaron a tirar tiros de lejos cuando se iban e impactaron a la mujer mía en la frente y otro (tiro) en el hombro", denunció.

Reacciones oficiales y proceso de investigación

El disparo en la cabeza le provocó una lesión cerebral de gravedad, por lo que la joven permanece ingresada en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, debatiéndose entre la vida y la muerte. El joven insistió en que no existía ningún conflicto previo con los agentes y que los presentes eran personas trabajadoras que compartían de manera pacífica.

En tanto, el director de la Comisión de los Derechos Humanos filial Santo Domingo Norte, Luis Victoria, solicitó a las autoridades aplicar todo el peso de la ley contra los responsables y evitar que el caso quede impune.

La Policía Nacional informó que, ante la existencia de versiones encontradas, ha dispuesto profundizar las investigaciones. Indicó que los organismos de control interno, junto al Ministerio Público, trabajan para establecer las circunstancias en que la joven resultó herida.

Segundo caso en menos de una semana En Santiago, la joven Ailín María Rodríguez Enríquez, de 18 años, recibió un disparo en la cabeza durante una intervención policial ocurrida la noche del viernes 19 de abril en el municipio de Navarrete, Santiago, mientras que sus dos acompañantes fueron golpeados por agentes, según denuncias de sus familiares. La joven permanecía ingresada en estado crítico. El padre de Ailín, Norman Guarionex Rodríguez, dijo que su hija se trasladaba en una yipeta junto a dos amigos alrededor de las 11:00 de la noche, cuando fueron interceptados por una patrulla policial. De acuerdo con su relato, los agentes habrían abierto fuego contra el vehículo tras un incidente en la vía. "Un proyectil se le introdujo en la cabeza", expresó.