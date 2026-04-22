"Quisiera saber quién me la mató": abuela de niña hallada sin vida en Los Girasoles pide justicia

Ángela Almonte, abuela de la menor, permanece en las afueras del Inacif a la espera de la entrega del cuerpo de su nieta. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Ángela Almonte aún intenta asimilar una noticia que nunca imaginó vivir. Su nieta, Ruth Angélica Mota Martínez, de un año, fue encontrada sin vida dentro de una mochila en una cañada del sector Los Girasoles I, en el Distrito Nacional.

Entre lágrimas, la señora expresó su dolor y la necesidad de obtener la respuesta a una cuestionante que persiste en sus pensamientos: "Quiero saber quién me la mató".

El hallazgo del cadáver tuvo lugar la tarde de ayer, martes. La menor se encontraba bajo el cuidado de su padre.

Almonte se enteró de la tragedia tras recibir la llamada de una vecina, por lo que tuvo que trasladarse al Distrito Nacional desde San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde se encontraba recuperándose de una operación.

"Esto es muy fuerte para mí, estoy consternada, me duele mucho. Yo estaba sufriendo por los casos pasados y nunca pensé que me podría pasar a mí", manifestó.

Afirmó que solía compartir con Ruth Angélica y sus otros dos nietos, y defendió su responsabilidad como abuela. "Si hay una persona responsable que ama a sus nietos, soy yo", dijo mientras se secaba las lágrimas.

Indicó que supo que la niña había sido reportada como desaparecida desde la mañana del martes.

"Yo quisiera saber quién me la mató. A mí me duele mucho, y también que me estén acusando de que yo los dejé solos. ¿Cómo va a ser, si yo tengo mis hijos? Yo no los voy a dejar solos", expresó.

Almonte describió como "linda" la relación de su hijo con los niños. "Yo amo a mis nietos, pero no tengo nada que ver. Cuando llegué del hospital pregunté por ellos, porque no estaba en la casa. Me dijeron que los tres estaban ahí", explicó.

En medio del dolor, Ángela Almonte y otros familiares permanecen en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), a la espera de que el cuerpo de la menor sea entregado para darle cristiana sepultura.

La abuela reiteró que recibió la noticia lejos del sector, ya que se encontraba en su vivienda, en San Francisco de Macorís, tras haber salido de una intervención quirúrgica, por lo que —según explicó— no estaba en la comunidad cuando ocurrió el hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-122613-pm-134c1e23.jpeg Cañanada ubicada en el sector Los Girasoles donde la menor fue encontrada sin vida. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Avanzan las investigaciones

Más de 10 personas han sido entrevistadas como parte de las investigaciones por el hallazgo del cuerpo de la niña dentro de una mochila en una cañada del sector. Entre los entrevistados se encuentran los padres de la menor.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que hasta el momento no se han realizado detenciones por el hecho.