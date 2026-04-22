Un herido en disturbio durante intervención en Cristo Rey; Policía aclara que no hubo fallecidos

La intervención se produjo tras un reporte recibido a través del Sistema 9-1-1 por ruido excesivo en el negocio "Bloque Oscuro", ubicado en el Callejón La 40ta. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que durante una intervención realizada la madrugada del miércoles en un establecimiento del sector Cristo Rey, Distrito Nacional, se originó un disturbio en el que varias personas reaccionaron de manera violenta, lanzando objetos contra los agentes en un intento de obstruir la labor preventiva.

La institución indicó que el operativo fue realizado en respuesta a denuncias de contaminación sónica.

Señala que en medio de la situación, una persona, identificada únicamente como "Bibi", resultó herida con una botella en la cabeza, lesión -que dijo- fue provocada por otro individuo presente en el lugar.

Asimismo, fue detenido Carlos José Pérez Capellán, de 40 años, quien opuso resistencia al arresto. El mismo fue trasladado al Hospital Dr. Jacinto Ignacio Mañón, donde recibió atenciones médicas por un esguince en una rodilla, quedando posteriormente bajo custodia policial para los fines legales correspondientes.

La intervención se produjo tras un reporte recibido a través del Sistema 9-1-1 por ruido excesivo en el negocio "Bloque Oscuro", ubicado en el Callejón La 40ta., donde se desarrollaban actividades que alteraban el orden público.

Te puede interesar Interior y Policía recibió alrededor de 900 denuncias por contaminación sónica en 2025

Sin fallecidos

La Policía Nacional informó que no se registró una persona fallecida durante la intervención, contrario a versiones difundidas en algunos medios de comunicación.

La uniformada reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar la seguridad ciudadana, al tiempo que exhortó a la población a informarse por vías oficiales para evitar la propagación de versiones incorrectas.

Te puede interesar Contaminación sónica: un problema de salud y medio ambiente que urge soluciones