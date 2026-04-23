Arrestan al padre de niña hallada muerta en cañada de Los Girasoles

Miembros de la Dicrim acudieron al sector Los Gisaroles I donde fue encontrada sin vida una menor dentro de una mochila en una cañada para continuar con las investigaciones del caso. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La Policía Nacional informó este jueves el arresto de Rosi Alfredo Mota Almonte, alias "Locón Brake", señalado como principal sospechoso en la muerte de su hija Ruth Angélica Mota Martínez, de apenas un año de edad.

El cuerpo de la menor fue encontrado dentro de una mochila en una cañada próxima a la vivienda donde residía en el sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

El vocero de la entidad policial, Diego Pesqueira, explicó que la detención se ejecutó en cumplimiento de una orden de arresto en conjunto con el Ministerio Público, quien tendrá a su cargo la presentación de las pruebas durante el proceso judicial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-22-at-122613-pm-1-2315c90e.jpeg Cañada donde fue encontrada sin vida la niña Ruth Angélica Mota Martínez, en el sector Los Girasoles I. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-22-at-122629-pm-8b7c0a5d.jpeg Vivienda donde resida la infante junto a su padre y hermanos. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Detalles específicos del caso

Ante la realización de levantamientos de cámaras de vigilancia en la zona, que aportarían información sobre las circunstancias del hecho, Pesqueira señaló que no pueden ofrecer detalles específicos sobre las evidencias recopiladas, por tratarse de información sensible, especialmente al involucrar a una víctima menor de edad.

"Si un juez emite una orden de arresto, es porque existen indicios", expresó el vocero.

Asimismo, reiteró que será en los tribunales donde se determinarán las circunstancias exactas del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado.

El detenido será sometido a la justicia en las próximas horas.