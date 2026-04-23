Con la voz entrecortada Laudry Bonilla, de 22 años, relata lo que asegura fueron los últimos momentos de vida de su bebé, Lauren, de apenas ocho meses. La joven pide justicia y denuncia que su pareja es responsable de la muerte de la niña.

Según su testimonio, el hecho ocurrió la madrugada del domingo 19 de abril en el barrio Jeringa, en la provincia San Cristóbal, cuando la menor se encontraba durmiendo. La joven se disponía a bañarse, luego de que el hombre había terminado de ducharse.

"Algo me dijo como que me devolviera", cuenta. Al regresar, asegura que encontró a pareja con la bebé tomada por el cuello. "La puso en la cama para que yo viera que a mi bebé no le había pasado nada", recuerda.

Sin embargo, al tomar a la niña, notó que algo no estaba bien. "Le digo a él: ¿Me le hiciste algo a mi bebé? y él me dijo: no le hice nada a tu bebé", relató.

En medio de la desesperación, afirma que el hombre le quitó a la niña y salió de la habitación y comenzó a echarle agua en la cabeza.

La madre de la menor explica que, en ese momento buscaron ayuda urgente. "Llamamos un motor, desesperada, y la llevamos a mi bebé al médico, cuando llegamos, mi bebé no tenía vida", dice, convencida de que la menor fue agredida.

Bonilla también denuncia que el hombre, identificado solo como Joel, alias "Huevo" y residente en San Cristóbal, intentó que ella declarara en el hospital que la niña se había caído de la cama, versión que ella negó.

Asimismo, según la progenitora, la familia del señalado sostiene otra versión de los hechos, alegando que la ella maltrataba a la menor y que la bebé cayó de la cama, lo que Bonilla rechaza rotundamente.

"Mi bebé nunca se me cayó de la cama. Si mi bebé se hubiera caído de la cama mi bebé grita y mi bebé nunca gritó", sostiene.

Adicional a eso asegura que cuando acudió al hospital, la doctora le dijo que la menor presentaba "golpe en la cara, una mordida recién hecha y signos de ahorcamiento".

De acuerdo con el acta de levantamiento de cadáver del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de muerte de la menor fue por anoxia cerebral, contusión cerebral y hemorragia de masa encefálica y trauma contuso craneoencefálico severo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-15012-pm-94f4df36.jpeg Laudry Bonilla, madre de la bebé fallecida, denuncia que su pareja, identificado como Joel, es el responsable del hecho ocurrido en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE)

Una relación de semanas

La joven residente en el municipio Los Alcarrizos cuenta que conoció hace aproximadamente un mes al hombre, mientras conversaba en una videollamada con un amigo vía WhatsApp y que llevaban 15 días conviviendo en la misma casa, en San Cristóbal.

Explica que decidió mudarse con el señalado porque este "la trataba bien".

Sobre el proceso, aseguró que las autoridades no han ofrecido respuestas claras y que el señalado se encuentra en libertad. "A mí me trasladaron de madrugada a otra fiscalía, mientras a él lo iban a soltar ese mismo día", denuncia.

Asimismo, asegura que su celular continúa en manos de las autoridades, sin embargo, al joven le fue entregado el suyo.

La madre recuerda a su hija como una niña alegre y querida por todos. "Tú le pasabas por le lado y mi niña te pasaba la manito para que tu machuques con ella. Se reía con todo el mundo", expresó.

Exigen justicia

La madre pide justicia. "Él tiene que pagar, va a tener que pagar, porque yo sé que él le hizo algo a mi bebé. Él tiene que hablar, porque yo misma lo vi".

Además, aseguró que nunca le haría daño a su hija y explicó que tiene un niño de cinco años, a quien tampoco le haría daño.

De su lado, su tío, Martín Bonilla, expresó que desde tempranas horas de este jueves se mantienen en la Fiscalía de San Cristóbal para interponer una querella. Sin embargo, pasadas la 1:00 de la tarde, aún no habían sido recibidos.

Milba Ortega, abuela paterna de la menor, describió a la niña como una bebé alegre, cariñosa y muy hermosa. Recordó que siempre que la veía procuraba ayudar con lo poco que tenía, comprándole leche y atendiéndola, y aseguró que era una niña muy querida por la familia.

Ortega sostuvo que, independientemente de quién resulte responsable, el caso debe ser aclarado. "Esa niña apenas empezaba a vivir. Aquí lo que pedimos es justicia, que se investigue bien y que quien haya sido pague por lo que pasó", expresó.