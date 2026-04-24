Apresan a dos hombres con metales y cables eléctricos en San Juan de la Maguana

Los dos hombres detenidos durante un allanamiento para combatir el comercio ilícito de metales en San Juan de la Maguana, serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes sobre la detención de dos hombres y la confiscación de varios sacos y fundas con metales, incluyendo cobre, aluminio y cables eléctricos, durante operativos realizados para combatir el comercio ilícito de metales y otros delitos relacionados en San Juan de la Maguana.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que los detenidos son el propietario del negocio "Calor Mall", identificado como Soliz Díaz, alias "Calor Mall", de 54 años, y Ramón Emilio Montero Valdez, de 36 años, quien se encontraba en el establecimiento al momento de la intervención.

El operativo fue ejecutado mediante la orden de allanamiento No. 0540/2026, en el negocio "Carlo Mall", ubicado en la calle Dr. Cabral, cerca de otro establecimiento comercial en la zona.

Durante la requisa, las autoridades confiscaron ocho sacos y dos fundas plásticas que contenían metales como cobre, aluminio y cables eléctricos, materiales cuya procedencia está siendo investigada.

A disposición del MP

Además, a Soliz Díaz se le ocupó la suma de 3,500 pesos en efectivo.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público.

Los detenidos permanecen bajo custodia policial y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.