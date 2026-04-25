Muere niña tras varios días hospitalizada por explosión de gas en Santiago

Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario (Ceniquem), donde permanecía ingresada la menor. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Una niña de 12 años falleció ayer, viernes, luego de permanecer ingresada desde el pasado 8 de abril, tras resultar con quemaduras graves durante una explosión provocada por un escape de gas en un apartamento del municipio San José de las Matas, en la provincia Santiago.

El hecho ocurrió el pasado 8 de abril, cuando presuntamente, al encender la luz, se produjo una detonación originada por la acumulación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la vivienda.

La menor fue trasladada ese mismo día a la Unidad de Quemados Dra. Thelma Rosario (Ceniquem), en la referida provincia, donde permaneció bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.

La madre murió

En el mismo incidente resultó herida su madre, Ángela Yaniris Marcelino, de 52 años, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente un 40 % de su cuerpo, además de complicaciones respiratorias que requirieron ventilación mecánica.

La mujer falleció el pasado 17 de abril en un centro de salud de la provincia Santo Domingo, donde había sido referida por la severidad de su condición.

De acuerdo con informaciones preliminares, ambas habían llegado desde Estados Unidos el mismo día en que ocurrió la explosión.

Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las investigaciones del caso.