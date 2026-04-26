Cuando el matador busca a la víctima: caso Los Girasoles revive patrón de falsas búsquedas

Cañada donde fue encontrado el cuerpo de una bebé en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional. ( DARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

Una escena que se repite en investigaciones criminales vuelve a tomar forma en el Distrito Nacional: el presunto autor de un hecho violento participando en la búsqueda de su propia víctima.

De acuerdo con las autoridades, Rosi Alfredo Mota Almonte está acusado de provocar la muerte de su hija, de apenas un año de edad, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una mochila en una cañada del sector Los Girasoles el pasado martes 21 de abril. Las indagatorias apuntan a que la menor habría sido asesinada por su propio padre.

Lo que añade un giro inquietante al caso es que, según el informe oficial, el mismo hombre fue quien alertó a los vecinos sobre la supuesta desaparición de la niña y se integró a las labores de búsqueda, una acción que ahora forma parte clave en la reconstrucción de los hechos.

La muerte se habría registrado la mañana del 21 de abril. Según las investigaciones, el imputado llegó a su residencia y presuntamente asfixió a la menor. Posteriormente, habría introducido el cadáver en un bulto, lo sacó de la vivienda y lo lanzó a una cañada cercana.

Más tarde, regresó a la comunidad y notificó que la niña estaba desaparecida, lo que provocó una búsqueda entre los residentes de la zona. La situación dio un giro cuando el cuerpo de la infante fue encontrado en el mismo lugar donde, presuntamente, su padre lo había dejado.

Solicitan prisión preventiva

Las autoridades acudieron a la escena y el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Mota Almonte fue arrestado el 23 de abril. Como parte de las investigaciones, se realizó el levantamiento de cámaras de vigilancia en el área, las cuales podrían aportar información clave sobre las circunstancias del hecho.

El Ministerio Público informó que solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra el imputado y calificó el caso como homicidio agravado y violación a la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

Otros casos

Este no es el único caso en el que el responsable de un crimen participa en la búsqueda de su víctima. Hechos similares se han registrado tanto en el país como en el extranjero.

Uno de los más conocidos es el de Emely Peguero, desaparecida el 23 de agosto de 2017 en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La adolescente, que estaba embarazada, fue asesinada por su pareja, Marlon Martínez, quien cumple una condena de 30 años de prisión.

También fue condenada Marlín Martínez, aunque a dos años de prisión. Sin haber ejecutado el crimen, ayudó a ocultar el cadáver dentro de una maleta, participó en el encubrimiento y, pese a conocer lo ocurrido, salió públicamente a pedir que la joven regresara a casa.

Su condena, en noviembre de 2018, generó un amplio debate sobre su responsabilidad penal.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/emelyy_12995635_20200110162312.jpg Emely Peguero,adolescente cuyo caso conmocionó al país tras su desaparición y posterior hallazgo sin vida en 2017. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Otro precedente impactante fue el caso de José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, asesinado de 34 puñaladas por su primo Mario José Redondo Llenas, quien horas antes había denunciado su desaparición y participado en la búsqueda el 3 de mayo de 1996.

El crimen conmocionó al país por su brutalidad: el menor fue atado con cintas adhesivas, apuñalado en múltiples ocasiones y arrojado al arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte. Posteriormente, las autoridades determinaron que Redondo Llenas, junto a su cómplice Juan Manuel Moliné Rodríguez, fue responsable del secuestro, tortura y asesinato.

Ambos fueron condenados a 30 y 20 años de prisión, respectivamente. Moliné Rodríguez cumplió su condena en mayo de 2016, mientras que Redondo Llenas tiene prevista su salida en mayo de 2026, tras cumplir la totalidad de la pena.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/24/hoy-es-domingo-5-de-mayo-del-2024..jpg El niño José Rafael Llenas Aybar, asesinado de 34 puñaladas por su primo Mario Redondo Llenas y su cómplice Juan Manuel Moliné Rodríguez en 1996. (ARCHIVO)

Caso del niño Gabriel Cruz

A nivel internacional, uno de los casos más impactantes ocurrió en España en febrero de 2018, con el asesinato de Gabriel Cruz, de 8 años. La autora del crimen fue Ana Julia Quezada, de origen dominicano y pareja del padre del menor.

Las investigaciones establecieron que el niño salió de la casa de su abuela paterna el 27 de febrero con destino a la vivienda de unos familiares, pero nunca llegó. Quezada lo secuestró, lo asesinó y ocultó el cuerpo.

Durante la búsqueda, participó activamente junto a la familia, mostrando aparente consternación e incluso ofreciendo declaraciones públicas. Sin embargo, el 11 de marzo de 2018 fue arrestada cuando transportaba el cadáver en el maletero de su vehículo. Posteriormente confesó el crimen y fue condenada a prisión permanente revisable.