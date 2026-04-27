Muere hombre y su hija resulta herida durante accidente de tránsito en Hato Mayor
El accidente ocurrió cuando la víctima y su hija se desplazaban a bordo de una motocicleta y presuntamente fueron impactados por una camioneta
Un hombre perdió la vida y su hija menor resultó herida durante un accidente de tránsito ocurrido ayer domingo en la carretera San Pedro de Macorís–Hato Mayor.
La víctima fue identificada como Francisco Gabriel Pacheco, de 30 años, quien falleció mientras recibía atención médica en un centro de salud de la región.
Pacheco residía en Los Hatillos, provincia Hato Mayor.
Se trasladaban en una motocicleta
Según los reportes, el accidente ocurrió cuando la víctima y su hija de 10 años se desplazaban a bordo de una motocicleta y presuntamente fueron impactados por una camioneta.
- La menor resultó con lesiones en una pierna y una mano.
El hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y allegados, mientras las autoridades correspondientes investigan el caso.