Muere hombre y su hija resulta herida durante accidente de tránsito en Hato Mayor

Una persona permanece en la calle junto a una motocicleta tras producirse un accidente de tránsito. ( ARCHIVO )

Un hombre perdió la vida y su hija menor resultó herida durante un

ocurrido ayer domingo en la carretera San Pedro de Macorís–Hato Mayor.

La víctima fue identificada como Francisco Gabriel Pacheco, de 30 años, quien falleció mientras recibía atención médica en un centro de salud de la región.

Pacheco residía en Los Hatillos, provincia Hato Mayor.

Se trasladaban en una motocicleta

Según los reportes, el accidente ocurrió cuando la víctima y su hija de 10 años se desplazaban a bordo de una motocicleta y presuntamente fueron impactados por una camioneta.

La menor resultó con lesiones en una pierna y una mano.

El hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y allegados, mientras las autoridades correspondientes investigan el caso.