Sargento de la Policía acude a barrio de Yamasá a atender una denuncia y lo matan de un tiro
La uniformada advierte que no descansará hasta ubicar y capturar a los autores de la muerte de Juan Tomás Charles
Un sargento de la Policía Nacional recibió este lunes un disparo en la cabeza que le causó la muerte cuando acudió en una patrulla, junto a otros agentes, al sector "Cuneta de Máyiga" en Yamasá, provincia Monte Plata, para dar respuesta a una denuncia ciudadana, informó la institución.
Conforme a la uniformada, el occiso es Juan Tomás Charles, quien Pertenecía a la Dirección Central de Investigación (Dicrim). El ataque ocurrió la tarde de este día.
Por el crimen la Policía dijo que busca a tres "delincuentes", de los cuales afirmó que no descansará hasta encontrarlos y someterlos a la justicia.
El oficial falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), donde fue llevado en estado crítico, referido de otro centro de salud.
Una nota de prensa de la Policía indica que el malogrado sargento acudió al referido sector, "en atención a una denuncia presentada por ciudadano ante la dotación policial, relacionada a que varios individuos armados lo habían amenazado de muerte".
Patrulla fue recibida a tiros
El reporte preliminar indica que la patrulla que acudió fue atacada a tiros por tres hombres, uno de ellos identificado preliminarmente como "Orlando", quienes emprendieron la huida tras perpetrar la agresión.
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La institución del orden indicó que equipos de investigación y unidades tácticas mantienen un amplio operativo de búsqueda y rastreo en toda la zona, con el objetivo de ubicar y apresar a los responsables de este hecho criminal.
"Damos garantía a la sociedad de que estos individuos serán localizados, apresados y puestos a disposición de la justicia", aseguró el vocero policial, Diego Pesqueira.