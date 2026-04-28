La Policía sigue sin rastro de motorista prófugo por muerte de chofer en Santiago

Ficha policial de Jhovanny de Jesús Metz, principal sospechoso del ataque mortal contra un chofer de un camión de desechos sólidos, perseguido y atacado por un grupo de motoristas en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

A 11 días del ataque mortal contra Deivy Carlos Abreu Quezada, perpetrado por una manada de motoristas en Santiago, las autoridades continúan sin dar con el paradero de Jhovanny de Jesús Metz, alias "Macho", señalado como el autor material del hecho.

Pese a los operativos y a las informaciones recibidas, el principal sospechoso permanece prófugo, mientras el caso avanza parcialmente en los tribunales contra otros implicados.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que las autoridades manejan distintas versiones sobre su posible ubicación, sin embargo, no han podido concretar su captura.

"Seguimos trabajando, tenemos distintas versiones, personas que nos llaman con interés de que él se pueda entregar. Por el momento no tenemos nada; vamos a reiterarles el llamado a este joven a que obtempere para que se entregue y responda por este hecho", expresó.

Ante información sobre un posible historial delictivo del acusado, Pesqueira indicó que la información está siendo manejada por el Ministerio Público, por lo que evitó ofrecer detalles.

"Esa parte nosotros la estamos manejando en coordinación con el Ministerio Público y por el momento, desde las relaciones públicas, tenemos que esperar que este caso se desarrolle, ya que está en manos de la justicia y son ellos quienes están asumiendo la vocería en ese caso", sostuvo.

El oficial reiteró que las labores de búsqueda continúan activas, aunque reconoció que hasta ahora no hay resultados concretos que permitan dar con su ubicación.

Prisión preventiva contra implicados

En paralelo, la justicia ha comenzado a tomar decisiones contra otros vinculados al crimen con la imposición de tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra siete motoristas implicados en la muerte del conductor.

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.