Video muestra agente disparando a hombre cuando estaba en el suelo; PN abre investigación

Captura de video en que donde se observa al agente del Dicrim accionar su arma contra un hombre ya postrado en el suelo. ( FUENTE EXTERNA )

Un video muestra el momento en que un agente de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional dispara contra un hombre cuando ya se encontraba postrado en el suelo, en un hecho ocurrido en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

La Policía identificó al occiso como Jefferson Voicy Lamy, alias "Jenson" y/o "Yeison", de nacionalidad haitiana. Afirmó que el hombre era buscado por tener cuatro órdenes de arresto.

Según el informe preliminar, los agentes localizaron al individuo en el sector Las Cinco Casitas, en la comunidad Hato Nuevo de Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste, donde se produjo un "incidente violento" que no quedó registrado en video que circula en redes sociales y que actualmente se encuentra bajo investigación.

La Policía asegura que el extranjero resultó herido durante el hecho y posteriormente falleció.

La institución indicó además, que el agente involucrado, cuyo nombre "se mantiene bajo reserva para no afectar el curso de la investigación", formaba parte de una patrulla que daba seguimiento a alias Jenson.

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Antecedentes judiciales

La Policía dijo -en nota de prensa- que contra Jefferson Voicy Lamy pesaban cuatro órdenes de arresto por distintos hechos delictivos, emitidas entre octubre de 2024 y enero de 2025, relacionadas con varias personas afectadas.

Según la información de la institución, al notar la presencia de los agentes, Voicy Lamy habría disparado contra la patrulla con un arma de cañón corto que supuestamente portaba de manera ilegal, lo que provocó que los agentes respondieran a la agresión.

"En la escena fueron ocupados un arma de fuego y seis casquillos calibre 9 milímetros, los cuales están siendo analizados como parte del proceso de investigación", agregó la Policía.

Investigación en curso

La Policía Nacional aseguró que no tolerará conductas contrarias a la ley o a los procedimientos institucionales, y que cualquier irregularidad será sancionada sin importar el rango del miembro involucrado.

Asimismo, indicó que los resultados de la investigación serán dados a conocer oportunamente, conforme avancen los procesos correspondientes.

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