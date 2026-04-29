La Policía pide esperar investigación por muerte de excapitán tras detención en Villa Mella

Ramón Antonio Mora Abad, excapitán del Ejército de la República Dominicana, falleció tras ser detenido en un destacamento de Villa Mella, en SDN. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional llamó a esperar los resultados de la investigación del Ministerio Público sobre la muerte del excapitán del Ejército Ramón Antonio Mora Abad, quien falleció el pasado lunes 27 de abril tras permanecer varios días ingresado en un centro médico luego de ser detenido en un destacamento de Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira explicó este miércoles que el hecho ocurrió en febrero y que, de manera preliminar, se trata de una persona que presentaba "algún tipo de trastorno" y que estaba causando daños a la propiedad privada al momento de su detención.

"Ese hecho, como bien usted apunta, ocurrió en febrero pasado. Nosotros tenemos que buscar esos reportes. Lo que tenemos de manera preliminar es que era una persona que tenía algún tipo de trastorno y que estaba causando daños a propiedad privada", indicó.

El portavoz enfatizó que la institución no justifica ningún tipo de actuación indebida y que corresponde a las autoridades competentes establecer responsabilidades.

"De ninguna manera se está justificando cualquier tipo de actuación. Eso debe ser establecido mediante las investigaciones correspondientes que el Ministerio Público en esa jurisdicción debió haber realizado", sostuvo.

Condición de salud mental

El oficial agregó que también se debe determinar si los agentes actuantes tenían conocimiento de la condición de salud mental del detenido al momento del hecho.

"Hay que esperar a ver qué sucedió. Lo más seguro es que los agentes actuantes desconocieran que fuera una persona que, como dicen los familiares, tenía episodios de algún tipo de salud mental", expresó.

El caso ha generado cuestionamientos luego de que familiares del exmilitar denunciaran que falleció a causa de múltiples heridas que, según alegan, habrían sido ocasionadas mientras permanecía bajo custodia policial.

Mediante un video, una hijastra del fallecido afirmó que han transcurrido más de dos meses desde que fueron contactados para iniciar la investigación, sin que hasta el momento hayan recibido nuevas respuestas por parte de las autoridades policiales.