Presunto delincuente mata a otro cerca del puente Jacinto Peynado, informa la Policía
La víctima fue identificada como Jairo Rosario Alcántara, alias "Jairo el Sicario"
Un presunto delincuente ultimó a tiros a otro en un hecho violento ocurrido próximo al puente Jacinto Peynado, en el municipio Santo Domingo Norte, informó la noche de este miércoles la Policía Nacional.
La víctima fue identificada como Jairo Rosario Alcántara, de 40 años, conocido con el alias de "Jairo el Sicario", quien falleció a causa de múltiples impactos de bala, conforme a la uniformada.
Citó -en una nota de prensa- que el reporte preliminar, el hecho habría sido perpetrado por otro individuo identificado únicamente como "Gaby", también señalado como presunto delincuente, con quien la víctima mantenía conflictos personales desde hace un tiempo.
Las autoridades indicaron que el suceso estaría vinculado a viejas rencillas entre ambos, aunque las circunstancias específicas del hecho aún se encuentran bajo investigación.
La Policía Nacional informó que agentes adscritos a la investigación criminal continúan recabando evidencias y realizando las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.
Asimismo, la institución indicó que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones.