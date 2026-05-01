Extranjero fue amarrado y despojado de US$400 mil en criptomonedas en Santiago; apresan a dos

Iván Arturo Leguizamón Contreras y José Iguel Chicón Pérez, alias "El Flaco", señalados por la Policía como presuntos implicados en el asalto contra un ciudadano extranjero al que despojaron de US$400,000 en criptomonedas en la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que parecía una negociación para vender criptomonedas terminó convirtiéndose en una pesadilla para un ciudadano eslovaco en la provincia Santiago, al norte de República Dominicana.

En octubre de 2025, el extranjero identificado como Robert Orsos, había coordinado a través de la aplicación Telegram una transacción de criptomonedas (USDT). Según su testimonio, el encuentro se realizaría en un apartamento del municipio Gurabo, donde supuestamente completaría el negocio.

Sin embargo, al llegar al lugar, fue interceptado por varios individuos que lo amenazaron con un arma de fuego, lo ataron y lo obligaron a desbloquear su teléfono móvil.

De acuerdo con una nota de prensa de la Policía Nacional, desde el dispositivo, los agresores realizaron transferencias de criptomonedas hacia diferentes plataformas digitales, logrando sustraer aproximadamente 400 mil dólares.

Tras el robo, el extranjero fue abandonado en el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel, con varias lesiones, las cuales le provocaron una incapacidad médica de 15 días.

Presuntos implicados

Pese a que el hecho ocurrió en el 2025, salió a la luz pública este viernes, cuando la Policía Nacional informó sobre el arresto de dos de los presuntos implicados, quienes se entregaron voluntariamente tras el seguimiento de las autoridades.

Se trata de Iván Arturo Leguizamón Contreras, de 32 años, y José Iguel Chicón Pérez, conocido como "el Flaco", de 22, ambos con órdenes de arresto por su presunta participación en el asalto.

Mientras los dos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, las autoridades continúan la búsqueda de Joan Carlos Mitanda Furcal, alias "Chapito", señalado como otro de los involucrados y quien permanece prófugo.