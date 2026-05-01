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Policía mata delincuente
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Policías ultiman a un hombre en el sector Herrera

Se trata de Marcos Pérez Contreras, de 35 años, quien era buscado por múltiples robos y con orden de arresto

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    Policías ultiman a un hombre en el sector Herrera
    Marcos Pérez Contreras, de 35 años. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este viernes que ultimó a un hombre que era buscado por su presunta vinculación a varios robos, durante un hecho ocurrido en Santo Domingo Oeste.

    La institución indicó que se trata de Marcos Pérez Contreras, de 35 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Marcelino Vélez Santana, luego de resultar herido durante un supuesto intercambio de disparos, registrado en el sector Buenos Aires de Herrera.

    De acuerdo con el informe preliminar, agentes del Dicrim localizaron al citado, contra quien pesaba la orden de arresto No. 2026-AJ0030929, acusado de penetrar en horas de la madrugada a una vivienda mediante rotura, de donde sustrajo dinero, prendas y varios celulares.

    Asimismo, los investigadores lo vinculan a otro hecho ocurrido el 26 de abril, cuando irrumpió en un negocio de comida rápida, en el sector Las Caobas, de donde sustrajo 48,230 pesos en efectivo, quedando captado por cámaras de seguridad.

    Las investigaciones indican que el hoy occiso figura en al menos ocho videos de distintos establecimientos comerciales de la zona, donde presuntamente perpetraba robos utilizando el mismo modus operandi.

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    Durante la intervención, el individuo habría atacado a los agentes con una pistola marca Glock, calibre 9mm, sin documentos legales, la cual fue ocupada en la escena. Además, técnicos de la Policía Científica recolectaron tres casquillos del mismo calibre.

    • El caso se encuentra bajo investigación, mientras las autoridades continúan profundizando las indagatorias en torno a otros hechos delictivos en los que el hoy occiso pudiera haber estado involucrado.
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