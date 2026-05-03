Manifestación contra minería en San Juan termina con bombas lacrimógenas, chorros de agua y heridos

Captura de videos del momento de los gases lacrimógenos y chorros de agua lanzados en San Juan durante la manifestación contra la actividad minera. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Policía Nacional y del Ejército de la República lanzaron la tarde de este domingo bombas lacrimógenas y chorros de agua a los participantes de la marcha protesta contra una eventual explotación minera en la provincia San Juan de parte de la compañía GoldQuest.

El incidente se produjo cuando los manifestantes, que se trasladaron a pie y en vehículos, estaban en el muro de la presa de Sabaneta. En videos se observan los chorros de agua y también gases lacrimógenos, provocando la dispersión de los participantes. La Policía indicó que respondió a un ataque con pedradas que lanzaron personas a sus agentes.

A la marcha acudieron cientos de personas de la provincia San Juan y de otros puntos del país. Algunos llevaron pancartas y también sonaron cornetas.

Decenas de agentes fueron desplegados.

Incidente ocurrió al concluir la actividad

Según el senador de la provincia, Félix Bautista, el hecho ocurrió cuando ya la actividad había terminado y los presentes se disponían a abandonar el lugar. Bautista estuvo presente y se opone a los planes mineros.

"Bueno, yo pienso que fue un incidente realmente desafortunado, innecesario, porque ya la actividad había concluido y con que la policía hubiese hecho un llamado por los altoparlantes de que la gente se retirara, porque ya se había terminado la actividad, pienso que era suficiente", refirió al ser contactado por Diario Libre.

Manuel Matos, agricultor y presidente del Movimiento Suroeste Unidos por el Agua y la Vida, corroboró que los hechos ocurrieron al final de la manifestación. "Hubo al final de la actividad, después que habíamos concluido, unas provocaciones de algunos elementos desaprensivos, que nosotros la condenamos".

"Reiteramos nuestra condena a esa provocación que quisieron hacer algunos desaprensivos a la Policía Nacional", sostuvo Matos.

Cuatro agentes heridos

Posterior al hecho, la Policía informó que los agentes lanzaron gases lacrimógenos y chorros de agua, luego que manifestantes agredieron a pedradas a miembros de la seguridad que se encontraban en la zona, especialmente mujeres policías.

Entre los heridos figuran dos mujeres policías, un agente masculino y un capitán del Ejército, dijo la institución en nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/agente-herido-en-san-juan-6d5417e0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/agente-herido-en-san-juan-6d5417e0.jpg Uno de los agentes que resultó herido por pedrada durante manifestación en San Juan. (FUENTE EXTERNA)

"Las agresiones contra los agentes se produjeron sin que existiera ninguna razón, motivo ni circunstancia", indicó la Policía, que también corrobora que ya

Agregó que investigan "si estos hechos fueron provocados por personas infiltradas en la manifestación". Aseguró que los agentes no utilizaron armas letales en la intervención.

También reportaron daños materiales, incluyendo la rotura de los cristales de una unidad policial apostada en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta, lugar donde se desarrollaba la protesta.

En la parte de los manifestantes, se informa hasta el momento, un lesionado en una mano.

Salieron del Arco del Triunfo

Los manifestantes partieron desde el Arco del Triunfo de San Juan de la Maguana. Ese fue el lugar de encuentro y desde donde cientos de personas iban llegando con carteles y consignas. Ahí, muchos plantearon que la provincia no quiere una minera porque dañaría los recursos naturales.

Las personas se dirigieron a la presa a pie y en vehículos de manera pacífica, pero, de acuerdo a un reporte de Telenoticias, en un momento se escucharon varios disparos, lo que provocó que varias personas salieran corriendo.

El senador Bautista hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, que no "permita que San Juan se convierta en un pueblo fantasma".

El alcalde de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa, que también participó en la actividad, declaró a medios previo a los hechos, que "San Juan quiere un proyecto de desarrollo basado en la agricultura y la industrialización".

"No queremos un proyecto a corto plazo que ponga en riesgo la vida y la salud de nuestra gente", indicó.

Fase de exploración De acuerdo a la empresa canadiense GoldQueste, se está en la fase de exploración de la zona de Romero para determinar si es factible la explotación minera de la zona. El Gobierno ha aclarado que el permiso otorgado a la minera solo ha sido de exploración y no de explotación y que hay que esperar los resultados de los estudios que se realizan.