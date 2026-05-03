Un hombre muere tras recibir una descarga eléctrica en Higüey

Representación de un fallecido en la morgue. ( ARCHIVO )

Un hombre falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, luego de haber recibido una descarga eléctrica, en un hecho ocurrido la mañana de ayer.

La víctima fue identificada como Isaís Ruiz Pache, de 42 años, residente en el sector Los Soto, barrio Villa Esperanza, del municipio Higüey.

De acuerdo con la información preliminar, Ruiz Pache fue trasladado al centro de salud por vecinos, tras resultar con trauma nasal y craneal, heridas que habría recibido al caer al pavimento luego de hacer contacto con un poste del tendido eléctrico.

Heridas tras la caída

El informe indica que el hombre se encontraba enganchado en la estructura eléctrica al momento del incidente, lo que provocó la descarga.

Pese a los esfuerzos del personal médico en el área de emergencias, el paciente falleció mientras recibía asistencia médica.

El caso fue notificado a las autoridades correspondientes para los fines de lugar.