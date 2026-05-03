×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
descarga eléctrica
descarga eléctrica

Un hombre muere tras recibir una descarga eléctrica en Higüey

La víctima fue identificada como Isaís Ruiz Pache, de 42 años

    Expandir imagen
    Un hombre muere tras recibir una descarga eléctrica en Higüey
    Representación de un fallecido en la morgue. (ARCHIVO)

    Un hombre falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, luego de haber recibido una descarga eléctrica, en un hecho ocurrido la mañana de ayer.

    La víctima fue identificada como Isaís Ruiz Pache, de 42 años, residente en el sector Los Soto, barrio Villa Esperanza, del municipio Higüey.

    De acuerdo con la información preliminar, Ruiz Pache fue trasladado al centro de salud por vecinos,  tras resultar con trauma nasal y craneal, heridas que habría recibido al caer al pavimento luego de hacer contacto con un poste del tendido eléctrico.

    Heridas tras la caída

    El informe indica que el hombre se encontraba enganchado en la estructura eléctrica al momento del incidente, lo que provocó la descarga.

    • Pese a los esfuerzos del personal médico en el área de emergencias, el paciente falleció mientras recibía asistencia médica.

    El caso fue notificado a las autoridades correspondientes para los fines de lugar.

    Leer más
    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.