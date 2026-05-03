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Fallece hombre tras choque en la avenida Boulevard Turístico del Este

El fallecido es identificado como Rafael Humberto Tavarez Escolástico

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    Fallece hombre tras choque en la avenida Boulevard Turístico del Este
    Una persona permanece en la calle junto a una motocicleta tras producirse un accidente de tránsito. (FUENTE EXTERNA)

    Una persona falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Boulevard Turístico del Este, frente al cuartel de los bomberos, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia. 

    El hecho se registró cuando una motocicleta marca Nipponia, color negro y sin placa, conducida por Rafael Humberto Tavarez Escolástico, colisionó con un vehículo marca Hyundai Staria, color blanco, conducido por Joshua Richard Lane, de nacionalidad norteamericana.

    • Tras el impacto, el motociclista fue asistido por unidades del Sistema de Emergencias 9-1-1 y trasladado al Hospital de Verón, donde falleció mientras recibía atenciones médicas debido a las heridas sufridas.
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    Investigan el hecho

    En el mismo incidente, se vio involucrado un segundo vehículo, marca JAC, color blanco, conducido por Luis Alejandro Castro, quien resultó ileso.

    El conductor del vehículo Hyundai también resultó sin lesiones.

    Las autoridades continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en que se produjo el hecho.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.