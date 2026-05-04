El 1996: un año de inflexión en la República Dominicana

El asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, ocurrido el 3 de mayo de 1996, marcó un antes y un después en la sociedad. ( FUENTE EXTERNA )

El 1996 ocupa un lugar singular en la memoria colectiva de la República Dominicana; no solo por la magnitud de los hechos ocurridos, sino, por la forma en que impactaron simultáneamente distintos ámbitos de la vida nacional: seguridad, justicia, derechos humanos y la institucionalidad política.

Mañana, tres décadas después, ese año vuelve al presente. No como recuerdo, como noticia.

El martes, Mario José Redondo Llenas, primo de la víctima en el caso que estremeció al país, cumplirá su condena de 30 años por el asesinato y quedará en libertad. Antes, su coimputado, Mario José Moliné Rodríguez, ya había recuperado la libertad tras cumplir 20 años de prisión. La justicia cierra un ciclo. Pero la memoria, no.

Tragedia aérea

El 6 de febrero de 1996, el vuelo 301 de Birgenair, que despegó desde el aeropuerto Gregorio Luperón, en Puerto Plata, con destino a Alemania, Europa, se precipitó al océano Atlántico pocos minutos después de iniciar su trayecto. Las 189 personas a bordo fallecieron.

La tragedia no solo tuvo un impacto humano devastador, generó cuestionamientos técnicos sobre la seguridad aeronáutica y afectó la percepción internacional del país como destino turístico. En un contexto de crecimiento del sector, el accidente obligó a revisar protocolos y reforzar estándares de supervisión.

Violencia social, justicia y memoria abierta

En mayo de ese mismo año, el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar marcó un punto de inflexión en la manera en que la sociedad dominicana interpretaba la violencia.

El caso trascendió el ámbito criminal, para convertirse en un fenómeno social, no solo por la brutalidad del hecho, sino, por el vínculo entre la víctima y los responsables, lo que provocó una profunda conmoción. La idea de que el peligro podía originarse en entornos cercanos alteró la percepción de seguridad.

Casi treinta años después, el caso vuelve a interpelar a la sociedad. La inminente salida de prisión de Mario José Redondo Llenas reabre preguntas que no han perdido vigencia: ¿puede una condena cerrar una herida de esta magnitud? y ¿qué significa la justicia cuando el daño es irreparable?

El sistema judicial cumple sus plazos. La sociedad, en cambio, procesa los hechos en otra dimensión, más lenta y más compleja.

Derechos humanos

En paralelo, la desaparición de Narciso González (Narcisazo), ocurrida en 1994, continuaba siendo un tema de alta sensibilidad en 1996. Hoy, 32 años después, continúa siendo uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente dominicana.

A pesar del tiempo transcurrido, su viuda y su familia no han perdido la esperanza de conocer algún día el paradero de su cuerpo. Esa búsqueda, sostenida en el tiempo, trasciende lo personal para convertirse en un símbolo de la deuda pendiente del Estado en materia de verdad y justicia.

El caso, aún sin resolución definitiva, mantiene vigente el debate sobre la institucionalidad, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales.

Transición política

El contexto político de 1996 estuvo marcado por la elección de Leonel Fernández como presidente de la República, en un proceso respaldado por el expresidente Joaquín Balaguer.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/imagen-lekod-54b14bf6.jpg Joaquín Balaguer y Leonel Fernández. (FUENTE EXTERNA)

Este resultado representó un punto de inflexión en la dinámica política dominicana. Más allá de la alternancia en el poder, reflejó la capacidad del sistema político para reconfigurarse en medio de tensiones acumuladas.

La llegada de un liderazgo más joven abrió expectativas de modernización, aunque en un entorno social marcado por el impacto de los hechos que definieron ese año.

1996 no puede ser entendido únicamente como un año de acontecimientos. Fue un período que dejó marcas profundas en la sociedad dominicana. Hoy, con la inminente liberación de uno de los responsables de uno de sus casos más emblemáticos y con una desaparición que aún reclama respuestas, ese año vuelve a cobrar sentido, porque hay hechos que terminan en los tribunales y hay otros que permanecen abiertos en la memoria colectiva.