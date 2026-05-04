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accidente múltiple autopista Duarte
accidente múltiple autopista Duarte

Autobús impacta varios vehículos y se estrella contra poste en la autopista Duarte

Hasta el momento, no se ha establecido de forma oficial la cantidad de personas heridas ni la gravedad de las lesiones

Versiones preliminares indican que el autobús presentó fallas en los frenos

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    Autobús impacta varios vehículos y se estrella contra poste en la autopista Duarte
    De acuerdo con informaciones preliminares, una guagua de transporte que cubre la ruta Santo Domingo–Santiago–Línea Noroeste, habría presentado una falla en los frenos mientras descendía la referida vía. (FUENTE EXTERNA)

    Un accidente de tránsito múltiple se registró la tarde de este lunes en la Autopista Duarte, específicamente en el tramo Jicomé–Navarrete, donde varios vehículos incluido un autobús de pasajeros, resultaron impactados en un hecho que involucra una unidad de transporte provincial.

    De acuerdo con informaciones preliminares, una guagua de transporte que cubre la ruta Santo Domingo–Santiago–Línea Noroeste, habría presentado una falla en los frenos mientras descendía la referida vía. 

    En esas circunstancias, el vehículo impactó múltiples unidades que se encontraban en la carretera y posteriormente se estrelló contra un poste del tendido eléctrico en las proximidades de Jicomé.

    Reportes iniciales indican que al menos una decena de vehículos habrían sido afectados en el incidente, aunque esta cifra no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades.

    Tras el hecho, el conductor de la unidad se habría retirado del lugar, dejando a los pasajeros en la escena, según versiones preliminares.

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    Uno de los vehículos impactados.
    Uno de los vehículos impactados. (FUENTE EXTERNA )
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    Carro involucrado en el accidente en la autopista Duarte.
    Carro involucrado en el accidente en la autopista Duarte. (FUENTE EXTERNA )

      Acciones de emergencia y estado del caso

      Hasta el momento, no se ha establecido de forma oficial si hay personas heridas ni la gravedad de las lesiones

      Sin embargo, por las condiciones en que quedaron varios de los vehículos involucrados, se presume que hay múltiples afectados.

      • Unidades de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia a los lesionados y gestionar el tránsito en la zona.

      El caso se encuentra en desarrollo y se espera que las autoridades competentes ofrezcan un informe oficial en las próximas horas.

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        Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.