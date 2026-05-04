Joven de 21 años mata a su pareja en Villa Duarte

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de 21 años de edad fue arrestado por la Policía Nacional, luego de ser señalado como responsable de la muerte de su pareja sentimental de tan solo 18 años, en un hecho ocurrido en Villa Duarte, Santo Domingo Este.

Se trata de Erick Daulin Urbáez Falcón, quien, según la Policía, habría cometido la agresión contra Diana Elena Evangelista, de 18 años, la mañana del domingo. La víctima falleció a causa de múltiples heridas cortopunzantes, informó la institución.

La Policía dijo que, tras el suceso, el detenido intentó quitarse la vida, por lo que recibe atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

Urbáez Falcón será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La tragedia

El hecho ocurrió en una residencia ubicada en la avenida Las Américas, en el populoso sector de Villa Duarte.

En el lugar, miembros de la Policía Científica recolectaron evidencias, incluyendo el arma blanca presuntamente utilizada por el agresor.

Según el más reciente informe de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público, durante el primer trimestre de 2026 en el país se registraron 22 feminicidios.