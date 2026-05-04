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incendio en vivienda
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Muere adulto mayor tras incendiarse su vivienda en El Seibo

La víctima fue identificada como Frank Féliz Minaya, de 80 años, quien no logró salir de la casa al momento de propagarse las llamas

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
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Muere adulto mayor tras incendiarse su vivienda en El Seibo
La vivienda del adulto mayor quedó completamente destruida. (FUENTE EXTERNA)

Un adulto mayor falleció calcinado la madrugada de este lunes, luego de que su vivienda se incendiara en un hecho ocurrido en el sector La Manicera, provincia El Seibo.

La víctima fue identificada como Frank Féliz Minaya, de unos 80 años, quien no logró salir de la casa al momento en que se propagaron las llamas.

Reacción de las autoridades

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de la localidad, quienes lograron sofocar el incendio. Las autoridades informaron que se encuentran investigando las causas que originaron el siniestro.

  • La vivienda afectada estaba construida de madera y zinc.

El trágico suceso ha generado consternación entre los residentes del sector, quienes describieron a Minaya como una persona muy querida por vecinos y familiares.

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.