×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
cocaína Punta Cana
cocaína Punta Cana

Apresan a mujer con 9.5 kilos de presunta cocaína en el aeropuerto de Punta Cana

La mujer intentaba salir del país hacia Londres, utilizando una modalidad común entre redes de narcotráfico

    Una mujer dominico-española fue apresada por las autoridades con varias láminas de presunta cocaína adheridas a su cuerpo, cuando se disponía a salir del país desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

    Por el hecho delictivo, la fémina, de 41 años, será sometida a la justicia en las próximas horas por violar la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

    Según un comunicado de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la pasajera fue puesta bajo custodia por efectivos de esa institución y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), cuando unidades operativas de la terminal, asistidas por equipos de rayos X, detectaron imágenes sospechosas en su cuerpo.

    Tras la alerta, las autoridades actuantes, incluyendo al Ministerio Público, realizaron una revisión más rigurosa en la que descubriendo la supuesta droga adherida al abdomen, muslos y pantorrillas de la mujer.

    RELACIONADAS
    • La DNCD indicó que en total se identificaron nueve láminas, con un peso preliminar de 9.52 kilogramos de presunta cocaína.

    Viajaba a Europa

    De acuerdo con el itinerario de vuelo, la detenida tenía previsto viajar desde Punta Cana a Londres, utilizando esta modalidad empleada por redes criminales transnacionales para intentar evadir los controles de seguridad en las terminales aeroportuarias.

    Las láminas ocupadas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), conforme a los protocolos establecidos, para los análisis correspondientes.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.