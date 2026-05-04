Apresan a mujer con 9.5 kilos de presunta cocaína en el aeropuerto de Punta Cana

Una mujer dominico-española fue apresada por las autoridades con varias láminas de presunta cocaína adheridas a su cuerpo, cuando se disponía a salir del país desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

Por el hecho delictivo, la fémina, de 41 años, será sometida a la justicia en las próximas horas por violar la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Según un comunicado de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la pasajera fue puesta bajo custodia por efectivos de esa institución y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), cuando unidades operativas de la terminal, asistidas por equipos de rayos X, detectaron imágenes sospechosas en su cuerpo.

Tras la alerta, las autoridades actuantes, incluyendo al Ministerio Público, realizaron una revisión más rigurosa en la que descubriendo la supuesta droga adherida al abdomen, muslos y pantorrillas de la mujer.

La DNCD indicó que en total se identificaron nueve láminas, con un peso preliminar de 9.52 kilogramos de presunta cocaína.

Viajaba a Europa

De acuerdo con el itinerario de vuelo, la detenida tenía previsto viajar desde Punta Cana a Londres, utilizando esta modalidad empleada por redes criminales transnacionales para intentar evadir los controles de seguridad en las terminales aeroportuarias.

Las láminas ocupadas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), conforme a los protocolos establecidos, para los análisis correspondientes.