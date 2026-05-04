Niño cae del elevado de Los Alcarrizos; fue llevado al Hospital Vinicio Calventi

El menor recibe atenciones médicas en el Hospital Vinicio Calventi, ubicado en Los Alcarrizos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un niño de 12 años cayó la tarde de este lunes desde el elevado que está en la autopista Duarte en la entrada de Los Alcarrizos. Fue llevado al Hospital Vinicio Calventi en ese municipio. El menor se encuentra estable y será trasladado al Hospital Hugo Mendoza para fines de cirugía.

Los padres del pequeño se presentaron al centro. Sus identidades se omiten por razones legales.

El departamento de Comunicaciones del centro de salud refirió a Diario Libre que el menor llegó consciente y que él mismo narró cómo ocurrió su caída. Dijo que nunca perdió el conocimiento y, al momento del contacto con este medio, estaba despierto y orientado.

Se le realizó un hemograma y varias radiografías en el cuerpo, las cuales arrojaron una fractura en el fémur derecho, lesión por la cual será sometido a una cirugía en el Hospital Hugo de Mendoza, ubicado en Santo Domingo Norte. Añadió que están a la espera de la autorización del centro para su traslado.

Refirió también que aparte de la cirugía, será sometido a seguimiento neurológico, como establece el protocolo.

"Iba en una pasola"

De acuerdo a datos, el menor iba en una pasola cuando fue impactado por un vehículo por la parte trasera, lo que provocó que se precipitara desde el elevado.

Informe del hospital Paciente masculino de 12 años de edad, el cual nos llega vía emergencia tras caer del elevado de Los Alcarrizos mientras se desplazaba en una motocicleta en la parte trasera. El carro que iba delante frena y choca con el carro, el niño cae al pavimento parte abajo.Paciente por el momento consciente con Glasgow 15/15Con fractura del acetabulo de la cabeza del fémur

Te puede interesar Accidente deja dos muertos en tramo de carretera en Jarabacoa

Un video que circula en las redes sociales muestra al menor herido tirado en la autopista Duarte. Decenas de curiosos se aglomeraron a verlo y se escucha una voz que decía que había caído del elevado.