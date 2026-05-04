Al menos 65 personas han muerto a manos de la Policía en los primeros cuatro meses del año

Captura de video del momento en que un agente de la Policía dispara a hombre cuando ya se encontraba en el suelo, en un hecho ocurrido en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

Al menos 65 personas han muerto a manos de agentes de la Policía Nacional durante los primeros cuatro meses de 2026, en hechos registrados en su mayoría como "intercambios de disparos", según datos del reporte oficial de criminalidad y registros de prensa recopilados.

De acuerdo con el informe policial, enero inició con 19 personas muertas en este tipo de intervenciones, en un contexto de 110 homicidios reportados ese mes, representando un 17.3 % del total. Para febrero, la cifra mostró un leve descenso, con 17 casos.

Sin embargo, marzo evidenció un repunte sostenido, al convertirse en el mes con mayor número de muertes del primer trimestre, con 21 fallecidos en circunstancias similares.

En tanto, durante abril —cuyo informe oficial aún no ha sido publicado— se han documentado al menos ocho muertes a partir de reportes de prensa.

Entre los casos más relevantes figura el de Christopher Paredes, quien, según la Policía, tenía seis meses en libertad tras cumplir una condena de cinco años por homicidio.

El hombre era buscado mediante orden de arresto por su presunta vinculación a múltiples asaltos en sectores de Santiago como Cerro Alto, El Paraíso, Buena Vista, Las Colinas y Tierra Alta.

Casos emblemáticos y controversias

De acuerdo con la versión oficial, fue abatido durante un operativo en el que se le ocuparon dos armas de fuego, dos motocicletas reportadas como robadas y más de 50 carteras presuntamente sustraídas en hechos delictivos.

No obstante, familiares de Paredes rechazaron esta versión y sostienen que se trató de una ejecución, al asegurar que el hombre se encontraba durmiendo al momento de la intervención.

Otro de los casos que ha generado mayor atención pública es el de Jefferson Voicy Lamy, conocido como "Jenson" o "Yeison", cuya muerte quedó captada en un video difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa a un agente de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) disparar contra el hombre cuando ya se encontraba en el suelo. El hecho ocurrió la semana pasada en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

La Policía informó que Lamy era buscado mediante cuatro órdenes de arresto por distintos hechos delictivos ocurridos entre octubre de 2024 y enero de 2025.

Según la institución, al momento de ser localizado se produjo un "incidente violento", en el que el individuo habría disparado contra la patrulla con un arma ilegal, lo que provocó la respuesta de los agentes. Sin embargo, esta versión no es evidente en el audiovisual que circula públicamente.

Ante la difusión del video, la Policía Nacional aseguró que no tolerará actuaciones contrarias a la ley ni a los protocolos institucionales, y que cualquier irregularidad será investigada y sancionada, sin importar el rango del agente involucrado.

No obstante, las cifras y los casos documentados reavivan el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades, así como sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas dentro de los cuerpos policiales en la República Dominicana.