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joven encontrado sin vida San Pedro de Macorís
joven encontrado sin vida San Pedro de Macorís

Hallan el cadáver de un joven en San Pedro de Macorís

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre las circunstancias de la muerte

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
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Hallan el cadáver de un joven en San Pedro de Macorís
La víctima solo ha sido identificada como "Benny". (DIARIO LIBRE / ARCHIVOS)

Las autoridades investigan el hallazgo del cadáver de un joven en una zona conocida como La Culebra, en el sector La Punta, provincia San Pedro de Macorís.

La víctima solo ha sido identificada como "Benny", residente del sector Barrio Blanco de esa localidad.

  • El caso ha causado profundo pesar en la comunidad de Barrio Blanco, donde el joven era conocido por vecinos y allegados.

Investigación de las autoridades y reacciones en la comunidad

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial sobre las circunstancias del hecho, mientras miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.